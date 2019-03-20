Аксёнов отчитался Путину о показателях бюджета Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов во время совещания в Правительстве РФ отчитался президенту страны Владимиру Путину о бюджетных показателях региона по итогам прошлого года.

— В результате нашей совместной с федеральными органами власти деятельности закончили предыдущий год с небольшим профицитом бюджета — в 39 млн, это небольшой показатель, но для нас ощутимый, — заявил Аксёнов.

Кроме того, этот год в республике планируют завершить без дефицитов в бюджетах всех уровней. Аксёнов также рассказал, что за счёт поддержки федерального центра финансирование Крыма в различных сферах увеличилось от 2,5 до 4 раз по сравнению с украинскими временами.

Ранее крымский лидер доложил Путину об успешных показателях республики в области сельского хозяйства, а глава государства призвал увеличивать доходы жителей республики.