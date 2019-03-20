PR-директор Берковой рассказал Лайфу подробности госпитализации порноактрисы

Как отметил Максим Клименко, актриса уже пришла в себя, однако до сих пор очень слаба.

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова попала в больницу после четырёх месяцев усиленного голодания. Девушка готовилась к шоу, где должна была предстать в очень откровенном наряде. Для того и потребовалось похудеть, чтобы влезть в платье, рассказал Лайфу PR-директор актрисы Максим Клименко. По его словам, Елена уже пришла в себя, однако до сих пор очень слаба.

— Она пришла в сознание наконец-то. Но она очень слаба сейчас. Нам сказали единственное, что не волновать её, и рекомендовали не разрешать ей вставать с постели... Сейчас Лена не особо разговорчивая. Но она всё понимает, у неё нет никакой неадекватной реакции. Она очень слабая, — рассказал Клименко.

PR-директор сообщил, что Елена почувствовала себя плохо дома поздно вечером. В момент потери сознания она находилась на кухне и при падении ударилась коленом. Однако, к счастью, обошлось без серьёзных травм. Скорую вызвал друг актрисы, который в этот момент находился у неё в гостях. Елену Беркову сразу отвезли в частную клинику. Но, как отметил Максим Клименко, он не доволен качеством оказываемой медицинской помощи.

— Я не очень доволен врачами, хотя это частная клиника, они просто взяли анализ крови на месте и куда-то ушли. Мы пытались уточнить диагноз. Они сказали: "Всё в порядке, не волнуйтесь". У Лены тут же упало давление сильно. Единственное, что мы услышали, что они исключают эпилепсию. Это наши опасения были. Они сказали нет, медсестра потом брякнула, что это из-за нарушений обмена веществ в головном мозге, — рассказал Лайфу Клименко.

Как ранее сообщал Лайф, порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. По предварительным данным, Беркова могла довести себя до плохого самочувствия голоданием для улучшения фигуры.

Елена Беркова — российская и украинская певица, актриса, экс-участница телевизионного шоу "Дом-2". Свою карьеру она построила благодаря съемкам в фильмах для взрослых. Подробную биографию порнозвезды читайте на сайте uznayvse.ru