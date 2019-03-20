Гитарист "Ленинграда" подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива. Группа действительно в скором времени прекратит своё существование, сообщает телеканал "360", ссылаясь на цитату артиста.

— Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа "Ленинград" в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать, — прокомментировал гитарист.

Напомним, что речь идёт о стихотворении Сергея Шнурова, которое рок-музыкант опубликовал в своём аккаунте в Instagram. В сообщении артист заявил, что стадионный тур, который его команда проведёт в девяти городах России в 2019 году, станет последним.

Отметим, что, согласно опубликованной афише, тур рок-группы начинается с концерта в Калининграде 4 июня. Также в списке городов значатся Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финальный концерт "Ленинграда" состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.