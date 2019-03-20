Сбербанк летом запустит услугу по снятию наличных на кассах в магазинах

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Сбербанк летом запустит услугу по снятию наличных на кассах в магазинах

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

За одну операцию можно будет снять до пяти тысяч рублей, стоимость покупки и снимаемых денег будет суммироваться.

Сбербанк в июле этого года запустит услугу "Покупка с выдачей". Как сообщает пресс-служба кредитной организации, при помощи неё на кассе в магазинах при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги. В сентябре услуга будет доступна и в крупных торговых сетях.

За одну операцию можно будет снять до пяти тысяч рублей. Как объясняет Сбербанк, стоимость покупки и снимаемых денег будет суммироваться, после чего клиент будет вводить пин-код.

Если услугу по безналичной оплате предоставляет Сбербанк, то воспользоваться новой услугой смогут владельцы карт Visa и Mastercard. Клиенты других банков — только с картами Mastercard.

Сообщается, что Сбербанк станет первым, кто предложит такой сервис.

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