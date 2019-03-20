Учёные рассказали, как предотвратить риск преждевременной смерти

Эксперты выяснили, что одна короткая прогулка в неделю снижает вероятность преждевременной смерти на 18%.

Группа учёных из Шаньдунского политехнического университета выяснила, что короткие прогулки минимум один или два раза в неделю существенно снижают риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта и рака. Об этом сообщается на медицинском информационном портале Medical Xpress.

Согласно статистическим данным, полученным в результате исследования почти 90 тысяч человек, люди, которые совершали прогулки или работали в саду от десяти минут до одного часа еженедельно, на 18% меньше были подвержены риску ранней смерти.

Также исследователи обнаружили, что от 2,5 до 5 часов умеренной активности в неделю привели к снижению риска на 31%. Отмечается, что особая эффективность наблюдалась в том случае, если каждая отдельная физическая нагрузка длилась не меньше десяти минут.

Кроме того, те люди, которые гуляли или проводил время в саду более 25 часов в неделю, почти вдвое сократили риск. Однако учёные заметили, что, к сожалению, не у всех есть столько свободного времени.

Вдобавок исследователи сообщили, что наибольшую эффективность приносили такие виды физической активности, как бег, езда на велосипеде и спортивные упражнения.

Ранее Лайф писал о том, что учёные из Айовского университета назвали продукты, которые увеличивают вероятность преждевременной смерти.