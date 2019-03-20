Лобода резко повысила цены на корпоративы из-за роста популярности

Теперь заказать звезду можно за 100 тысяч евро, хотя ранее она оценивала свои услуги в 75 тысяч.

Возросшая популярность певицы Светланы Лободы существенно сказалась на стоимости её корпоративов. Если вы захотите увидеть исполнительницу на своём частном мероприятии, придётся отдать на 35% больше, нежели ранее, сообщает "Стархит".

Если раньше её можно было заказать за 75 тысяч евро, то сейчас она стоит более 100 тысяч. Сравниться с Лободой может только Сергей Шнуров. Даже король поп-музыки Филипп Киркоров и то просит более скромно — 70 тысяч евро.

Секрет успеха певицы — самоотдача и верность своему делу, да и сама она не раз говорила, что у неё почти не бывает выходных.