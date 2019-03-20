Росздравнадзор: Уход с рынка трёх японских лекарств не отразится на россиянах

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Росздравнадзор: Уход с рынка трёх японских лекарств не отразится на россиянах

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Фото: © Pixabay

Прекращение поставок трёх лекарственных препаратов фармакологической компанией Takeda из Японии в Россию никак не отразится на обеспечении граждан медикаментозными средствами. Об этом сообщили официальные представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

По мнению Росздравнадзора, уход трёх японских препаратов с российского рынка никак не отразится на общей ситуации с лекарствами в РФ, так как в аптеках представлено огромное количество аналогов как отечественного, так и иностранного производства.

Напомним, японская компания Takeda сообщила, что в апреле прекратит поставку на российский рынок трёх препаратов — "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед" и "Атенолол Никомед". Отметим, что все эти лекарственные средства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), а цены на них регулируются государством.

Ранее Лайф писал, что эксперты прокомментировали данную ситуацию и также отметили, что проблем с точки зрения возможности замены препаратов на российском рынке нет.

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