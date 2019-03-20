В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян

В ведомстве отметили, что профилактическая работа должна проводиться "на всех фронтах".

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за прошедший год, составила более 73 лет. Как сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва, главная задача — довести цифру до 78 лет.

По её словам, задача серьёзная, решать её нужно во всех возрастных группах.

— Снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте, — сказала она.

Ткачёва также добавила, что профилактическая работа должна проводиться "на всех фронтах".

Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее сообщала, что продолжительность жизни россиян составила в 2017 году 72,5 года.