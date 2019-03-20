УАЗ "Хантер" отправится покорять чилийский рынок

Всего в стране откроется 18 дилерских центров, где покупатели смогут приобрести автомобиль в одной из трёх комплектаций.

Российская компания УАЗ выводит внедорожник "Хантер" на чилийский рынок. Продажи модели начнутся в апреле. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что компания Inversions UAZ Chile завершила все необходимые сертификационные испытания. Всего в южноамериканской стране откроется 18 дилерских центров, где покупатели смогут приобрести автомобиль в трёх доступных комплектациях. Особый интерес к модели проявляют горнорудные компании и сёрфинг-клубы.

Отличаются представленные комплектации внешне и отделкой интерьера авто. Под капотом на всех машинах будет установлен бензиновый двигатель мощностью 135 л. с. объёмом 2,7 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В этом году запланирована сертификация в Чили и других моделей УАЗ — "Патриот" и "Профи".

Ранее Лайф рассказывал, что УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника "Хантер".