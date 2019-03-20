Хатико из Зеленограда пытался догнать машину хозяина, который его выбросил

Собака сутки лежала неподвижно и отказывалась от еды, надеясь, что хозяин за ней вернётся.

В Зеленоградском административном округе Москвы неизвестный мужчина приехал на автомобильную парковку, расположенную на окраине города, после чего открыл багажник и выбросил на улицу собаку, сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что собака не поняла, что происходит и почему хозяин уезжает, поэтому побежала за иномаркой. Но мужчина и не думал останавливаться. Напротив, он увеличил скорость и поспешил быстрее уехать. Пробежав около одного километра и не сумев догнать машину хозяина, собака вернулась на парковку, где её и бросил мужчина.

По словам жительницы города Анастасии Машковой, которая временно взяла собаку под свою опеку, питомец сутки пролежал неподвижно и отказывался от еды. За эту преданность местные окрестили бедняжку Хатико. Новую кличку она получила в честь японского пса, который ежедневно в течение девяти лет приходил на железнодорожную станцию и ждал возвращения умершего хозяина.

— Она даже от еды отказывалась и вся дрожала, как осенний лист на ветру. Только к вечеру удалось завести бедняжку в сторожку предприятия, расположенного неподалеку, — рассказала Машкова.

Отмечается, что Машковой удалось связаться с бывшим владельцем, бросившим собаку. По её словам, он был настроен агрессивно, лишь сообщил, что дворняжку зовут Джекки, и заявил, что "эта старая тварь ему не нужна".

Причина гнева бывшего хозяина не установлена. По словам местных жителей, собака необычайно ласкова с детьми и взрослыми, знает некоторые команды и ведёт себя крайне дружелюбно.

Уточняется, что Машкова написала на имя мужчины заявление в полицию в надежде на то, что бывшего хозяина накажут и призовут к ответственности.

Тем временем судьба Джекки разрешается благополучно. Уже несколько десятков человек изъявили желание взять собаку к себе. Машкова пообещала, что с ответственностью подойдёт к выбору будущего хозяина для дворняжки и выберет "самые добрые руки".

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