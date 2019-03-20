Киев отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян в качестве наблюдателей на выборы

ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации 24 граждан России в качестве наблюдателей на предстоящие 31 марта президентские выборы. Об этом в своём фейсбуке рассказал представитель общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, прошедшем сегодня. При этом наблюдатели от этой организации из других стран были зарегистрированы.

Напомним, ранее ОБСЕ включила в список краткосрочных наблюдателей за украинскими выборами 24 россиянина. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на президентских выборах не будет наблюдателей из России.