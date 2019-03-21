Трамп: США пока не планируют отменять действующие в отношении Китая пошлины

Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины, действующие в отношении китайских товаров.

— Мы не говорим об их отмене. Мы планируем оставить их на какой-то период, так как должны убедиться, что Китай будет соблюдать условия сделки, — цитирует главу Белого дома Дональда Трампа газета The Hill.

При этом он добавил, что такие меры обусловлены тем, что в прошлом у Китая были проблемы с некоторыми договорённостями.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил о своём решении отсрочить повышение пошлин на китайскую продукцию. А 2 марта глава Белого дома рассказал, что потребовал от КНР снять пошлины на американскую сельхозпродукцию.

В дальнейшем в СМИ появились сообщения о том, что США и Китай — на финальном этапе заключения торговой сделки.