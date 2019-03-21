Мэй выразила сожаление по поводу задержки Brexit

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй разочаровал перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом она рассказала 20 марта во время телеобращения.

— Отсрочка вызывает у меня огромное сожаление, — призналась она.

При этом Мэй добавила, что не хотела бы переносить дату Брексита дальше 30 июня.

Кроме того, она призвала членов парламента поддержать сделку по выходу из ЕС.

Как писал Лайф, ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза возможен в том случае, если парламент одобрит сделку по Брекситу.