Россия доставит в Венесуэлу несколько тонн медикаментов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о договорённости с Москвой о поставках нескольких тонн лекарств на следующей неделе. Трансляция выступления велась в твиттере главы государства.

— Власти России объявили, что на следующей неделе в Венесуэлу будет доставлено несколько тонн различных лекарств и фармацевтических веществ. Это будет происходить на регулярной основе, — рассказал Мадуро.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент страна может самостоятельно обеспечить себя лекарствами на 70 процентов.

Мадуро также добавил, что в качестве возможных поставщиков медикаментов помимо России рассматривает Иран, Белоруссию, Китай и Турцию.

Как писал Лайф, ранее Мадуро обвинил Трампа в краже у Венесуэлы $5 миллиардов, необходимых для производства лекарств.