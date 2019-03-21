Мадуро обвинил Трампа в краже у Венесуэлы $5 млрд для производства лекарств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в хищении пяти миллиардов долларов, предназначенных для производства медикаментов для граждан его страны. Трансляция выступления Мадуро велась на его странице в "Твиттере".

— Правительство Дональда Трампа похитило у нас 5 миллиардов долларов на лекарства, которые были предназначены для закупки основных веществ для производства лекарств в Венесуэле, — заявил он.

При этом он раскритиковал США за гуманитарную помощь, которая, по его словам, представляла собой "испорченную еду".

Как писал Лайф, ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал, что в грузовиках, направленных в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи, были испорченные продукты и медикаменты.

Напомним, грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу 23 февраля, однако телеканал Globo сообщил, что машины не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже поступила информация, что сотрудники нацполиции Венесуэлы подожгли машины.