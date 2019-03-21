В Госдепе назвали ложью слова генпрокурора Украины о списке "неприкасаемых"

Посольство США на Украине также опровергает заявление Юрия Луценко, называя его откровенной фальсификацией.

Госдепартамент США опроверг слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что американские власти пытались вмешаться в процесс украинского правосудия. Как сообщает американский канал Hill.tv, дипломаты США назвали обвинения Луценко откровенной фальсификацией. Также в Госдепе прокомментировали и слова украинского генпрокурора о том, что его ведомство не получило от США обещанных денег.

— Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединённые Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре Украины, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия после "Революции достоинства" в 2014 году, — приводятся слова американских дипломатов.

Как сообщал Лайф, генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о списке "неприкасаемых" для правосудия лиц, который ему вручила посол США в Киеве Мэри Йованович во время их первой встречи. По его словам, список содержал имена лиц, которые не должны привлекаться к уголовному преследованию. Луценко сообщил, что отказался принимать документ, и якобы поэтому впоследствии Генпрокуратура Украины не получила от США обещанных $4 млн по программе помощи в антикоррупционных реформах. Чьи именно имена содержались в списке — Луценко сообщать не стал.