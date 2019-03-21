Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Об этом говорится в заявлении главы региона, опубликованном на сайте правительства.

— В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей, — говорится в заявлении Берга.

Он добавил, что сейчас перед Оренбуржьем стоят амбициозные задачи, ведь в этом году регион приступил к реализации 11 нацпроектов.

Это уже второй губернатор за сегодня, который попросил отправить его в отставку. Ранее стало известно о главе Мурманской области Марине Ковтун, которая направила прошение на имя президента.