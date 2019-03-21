Минздрав намерен запретить продавать крепкий алкоголь россиянам младше 21 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало законопроект, запрещающий продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Соответствующий документ был опубликован 21 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объёма лицам, не достигшим возраста 21 года, — говорится в документе.

Эта инициатива займёт особое место в числе распоряжений, принятых за последние несколько лет и направленных на снижение уровня смертности россиян, в частности молодёжи.

Напомним, сейчас на территории России минимальный возраст свободной покупки алкогольной продукции составляет 18 лет.

Ранее Лайф писал о том, что в России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов. Такая динамика наблюдается после принятых в 2016 году мер по усилению контроля за спиртосодержащей продукцией.