Forbes составил список российских миллиардеров с наибольшими доходами

При составлении рейтинга в расчёт брались реальные деньги, которые были получены от продажи активов или в виде дивидендов.

Основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов. Список опубликовал Forbes.

Второе место в рейтинге занимает президент и владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров, в тройке лидеров значится и глава НЛМК Владимир Лисин. Четвёртым в рейтинге оказался глава "Северстали" Алексей Мордашов, а пятёрку замкнул основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Также в списке: глава "Норникеля" Владимир Потанин, президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной акционер Evraz Роман Абрамович и бизнесмен Сулейман Керимов.

Как отмечает журнал, доходы Мордашова, Лисина, Керимова и Алекперова связаны прежде всего с высокими дивидендными выплатами их компаний, Прохоров же распродаёт активы.

При составлении рейтинга не учитывались налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии. В расчёт брались реальные деньги, которые получили миллиардеры от продажи активов или в виде дивидендов.