С кинорежиссёром Марленом Хуциевым простились под аплодисменты

Создатель таких всенародно любимых картин, как "Весна на Заречной улице", "Два Фёдора" и "Застава Ильича", ушёл из жизни в возрасте 93 лет.

В Центральном доме кинематографистов в Москве простились со знаменитым режиссёром Марленом Хуциевым. Выразить дань памяти мастеру сегодня пришли сотни человек: это друзья и близкие народного артиста СССР, его коллеги, ученики и поклонники. Прощание завершилось продолжительными аплодисментами.

Отпевание режиссёра состоится в Грузинской православной церкви, а похороны — на Троекуровском кладбище столицы.

Марлен Хуциев скончался в Москве 19 марта на 94-м году жизни. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича" и др. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссёра выразил президент России Владимир Путин.