Юлию Началову проводили в последний путь под крики "Браво!"

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Юлию Началову проводили в последний путь под крики "Браво!"

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Певицу Юлию Началову проводили в последний путь под аплодисменты и крики "Браво!". Родные, коллеги и сотни поклонников пришли проститься с артисткой, которая скоропостижно умерла на 39-м году жизни.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Позднее певицу похоронят на этом кладбище.

Ранее PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева на прощальной церемонии с певицей огласила официальную причину смерти артистки. По её словам, вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови.

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