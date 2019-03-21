PR-директор Юлии Началовой огласила результаты вскрытия тела певицы

Вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови. Отец же сообщал, что его дочь, предварительно, скончалась от абсцесса.

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева на прощальной церемонии с певицей огласила официальную причину смерти артистки. Она установлена в результате вскрытия.

Она отметила, что сообщения знакомых Началовой о том, что у исполнительницы был рак, не соответствует действительности.

— Такого диагноза нет, — сказала PR-директор. — Проводили вскрытие. Причина — сепсис (заражение крови — Прим. ред.), Юля не пережила вторую волну сепсиса.

Отмечается, что артистка натёрла ногу и пыталась лечить рану самостоятельно, но в связи с тем что она не заживала, Началова всё-таки обратилась к медикам, однако было уже поздно — началось заражение крови.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф опубликовал видео с церемонии прощания с исполнительницей. Отец исполнительницы сообщал, что его дочь, предварительно, умерла от абсцесса.