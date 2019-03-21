Беркову выписали из больницы, не найдя "проблем с головным мозгом"

PR-директор порноактрисы развеял слухи о приписываемых ей неврологических заболеваниях.

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова была выписана из московской частной больницы. Проблем с головным мозгом или эпилепсии у неё нет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на PR-директора порнозвезды Максима Клименко.

Представитель актрисы уточнил, что Елену выписали из больницы ещё вчера, а сплетни, которые ходили вокруг госпитализации, неправда. По его словам, Беркова не страдает неврологическими заболеваниями и не испытывает проблем с мозгом.

— Хотел бы развеять слухи, которые в последнее время активно муссируются в СМИ. Проблем с головным мозгом у неё никаких нет, нет эпилепсии. Это всё домыслы, — заявил Клименко.

Напомним, порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно доставлена в одну из московских клиник. По предварительным данным, Беркова могла довести себя до плохого самочувствия голоданием для улучшения фигуры.