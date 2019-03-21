Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции

Бывший бразильский лидер Мишель Темер задержан в ходе расследования дела о коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что задержание прошло в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras. Другие подробности не уточняются.
Коррупционный скандал вокруг компании Petrobras начался в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Средства использовались в дальнейшем для подкупа политиков и должностных лиц. Бразильские власти отмечают, что авторам схемы завышение цен и взятки принесли порядка 3,8 миллиарда долларов.
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