Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции

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Экс-президент Бразилии Мишель Темер задержан в рамках дела о коррупции

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Фото: © AP Foto/Andres Kudacki

Бывший бразильский лидер Мишель Темер задержан в ходе расследования дела о коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что задержание прошло в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras. Другие подробности не уточняются.

Коррупционный скандал вокруг компании Petrobras начался в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Средства использовались в дальнейшем для подкупа политиков и должностных лиц. Бразильские власти отмечают, что авторам схемы завышение цен и взятки принесли порядка 3,8 миллиарда долларов.

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