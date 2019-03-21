Умер актёр из сериала "Дальнобойщики" Пётр Зайченко

Актёр Пётр Зайченко скончался в одной из больниц Волгограда на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актёра Ксению Амирову.

Она добавила, что её дедушки не стало сегодня, в 10:25.

— У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт, — сказала она.

Как сообщалось ранее, в начале февраля Зайченко попал в больницу с инфарктом.

Заслуженный артист РФ Пётр Зайченко сыграл более 50 ролей в сериалах и кино. В их числе работа в фильмах "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Тарас Бульба", а также в популярных сериалах "Дальнобойщики", "Хиромант" и "Участок".