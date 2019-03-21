Эксперты рассказали, какие автомобили сложнее всего угнать

Британские исследователи протестировали 11 моделей, которые специально взламывали механически и дистанционно. Однако проверку прошли только четыре из них.

Исследователи составили рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать. Соответствующий список был опубликован британской компанией Thatcham Research, занимающейся вопросами дорожной безопасности.

Эксперты утверждают, что с каждым годом преступники становятся всё изощрённее в способах угона автомобиля. На сегодняшний день они используют несколько цифровых устройств, с помощью которых взламывают машины дистанционно.

Для того чтобы проинформировать автолюбителей перед покупкой нового автомобиля об уязвимостях, эксперты Thatcham Research проанализировали одиннадцать иномарок, выпущенных в 2019 году.

Отмечается, что наивысшую оценку получили немецкие Audi e-tron и Mercedes-Benz B-Class, а также два "британца" Jaguar XE и Land Rover Evoque. Эти модели с успехом прошли испытания на уязвимость как электронной, так и механической системы защиты.

Ещё шесть моделей автомобилей — Ford Mondeo, Kia ProCeed, Hyundai Nexo, Porsche Macan, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid — не справились с испытаниями и получили низкие оценки. Все они, как выяснили специалисты, подвержены дистанционным кражам.

Лидером среди самых легкоугоняемых машин стал Suzuki Jimny. Эксперты остались недовольны системой сигнализации и блокировкой колёс, что и является основными средствами против краж.

Ранее Лайф писал о том, что страховщики назвали десятку самых угоняемых авто за 2018 год.