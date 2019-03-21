Амнистия! МВД значительно сократило список потенциально опасных пород собак

Первый раз список редактировался из-за жалоб общественности и не исключено, что его будут править снова.

Министерство внутренних дел России сократило до 13 пунктов список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов.

Он пояснил, что в списке значится 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. Среди опасных МВД России считает такие породы, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. В чёрном списке оказались и гуль донги, питбульмастифы и северокавказские собаки.

Беззубов не исключил, что список будет ещё корректироваться. Первый раз он правился в связи с замечаниями от общественности.

Напомним, в начале марта Министерство внутренних дел России опубликовало список потенциально опасных пород собак, в который вошли порядка 69 пород. Критериями отбора послужили генетическая предрасположенность к агрессии, применение породы для травли, аборигенные породы собак, которым свойственно отсутствие адаптации к мегаполису.