Гуайдо заявил о подготовке операции по окончательному захвату власти в Венесуэле

Сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведёт к окончательному захвату власти в Венесуэле. Об этом оппозиционер заявил на пресс-конференции в Каракасе.
— Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате, — сказал он.
Гуайдо также заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро остались "считаные дни". По словам лидера оппозиции, венесуэльские власти боятся его арестовать и поэтому нападают на сторонников.
23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
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