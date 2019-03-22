Лолита опровергла слухи о потере сознания после концерта в Ростове

Певица рассказала, что после инцидента в Могилёве на каждом её концерте дежурят врачи.

Певица Лолита Милявская в беседе с РИА "Новости" опровергла слухи о том, что она потеряла сознание после концерта в Ростове-на-Дону.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после выступления в ростовском театре драмы артистка с трудом ушла со сцены и начала терять сознание из-за проблем с давлением.

Она рассказала, что после концерта в Могилёве, где у неё случился гипертонический криз, на каждом её выступлении дежурит врач за кулисами, поскольку самой Лолите 55 лет, а членам коллектива — "по 60". При этом в Ростове всё было отлично, а сам концерт прошёл на ура.

Кроме того, после каждого концерта певице измеряют давление и делают кардиограмму, однако во время выступления в Ростове в реанимобиле не было необходимого для этого оборудования, для этого была вызвана скорая.

— Это делается после каждого концерта… — измеряются давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне… Это мера предосторожности, мы просто начали себя любить, — сказала Милявская.

Ранее Лайф рассказывал, что во время концерта Лолиты в Могилёве ей стало плохо, из-за чего она была вынуждена прервать своё выступление.