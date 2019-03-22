Порошенко заявил, что превратил армию из босой в фантастически боеспособную

Украинский лидер также отметил, что вооружённые силы страны получили более 23 тысяч единиц вооружения и современной военной техники.

За последние пять лет армия Украины стала фантастически боеспособной, заявил украинский президент Пётр Порошенко в эфире радио "Армия FM".

— Армия фактически голая и босая встречала врага, на голом энтузиазме. И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, — выразил уверенность украинский лидер.

Также ранее Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ "бить врага".

Ранее журналисты обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В материалах расследования указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавал украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

После этого кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.