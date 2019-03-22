Участница "избиения пятиклассницы за кроссовки" рассказала о причинах конфликта

Девочка утверждает, что тоже пострадала — соперница ударила её мешком в лицо и разбила нос.

В Челябинской школе рассказали подробности драки между ученицами пятого класса, которая произошла якобы из-за поддельных кроссовок Balenciaga. Лайф пообщался с участницей потасовки, против которой мать потерпевшей написала заявление в полицию. Девочка подчеркнула, что произошедшее не связано с обувью, которую носит пострадавшая школьница.

По словам участницы драки, конфликт происходил в несколько "раундов", а избитая якобы сама спровоцировала девочек оскорблениями "в жизни и в Интернете". В первый день пятиклассницы подошли к ней после уроков, чтобы "поговорить".

— Она не пыталась уйти, стояла и слушала нас. Девочки пробивали ей лещи за враньё и т.д. Ева не сопротивлялась и сама сказала, что заслужила и согласилась, — рассказала Полина.

На следующий день разборки продолжились. Пострадала уже участница избиения — ей побитая накануне девочка якобы разбила нос. Затем были встреча с мамой и заявление от неё в полицию.

При этом оказалась, что о конфликте между девочками учителям было известно давно. Собеседница Лайфа перевелась из соседней школы три месяца назад, и с тех пор отношения не задались. Подростки учатся в параллельных классах и часто спорят "по поводу одежды в целом и кроссовок в том числе", говорит завуч.

Напомним, по версии матери пострадавшей, её дочь избили за то, что она пришла в школу в поддельных кроссовках Balenciaga. По её словам, подростки били Еву по лицу, ногам и вымогали деньги. Учителя же полагают, что всё не было так однозначно.