Шнуров разъяснил Лайфу своё послание о прощальном туре "Ленинграда"

Музыкант совсем не исключает, что тур окажется не таким уж и прощальным, ведь в своём обращении он оставил себе "лазейку".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в разговоре с корреспондентом Лайфа объяснил своё послание про прощальный тур музыкального коллектива. Он добавил, что группа до конца года точно будет играть концерты. При этом Шнур совсем не исключает, что его прощальный тур может оказаться не таким уж и прощальным.

— Всякое может быть, — говорит музыкант, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, что группировка "Ленинград" может выступить не только в этом году. — В своём послании я оставил лазейку, что, может быть, когда-нибудь мы снова соберёмся. Я не вижу ничего плохого в долгих проводах.

Певец даже напомнил, что в далёком 1997 году, когда "Ленинград" записывал свой альбом, на этой же студии монтировался фильм о прощальном туре Иосифа Кобзона.

Напомним, речь идёт о стихотворении Сергея Шнурова, которое рок-музыкант опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме". В сообщении артист заявил, что стадионный тур, который его команда проведёт в девяти городах России в 2019 году, станет последним.