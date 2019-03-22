Медведев встретился в Москве с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Глава кабмина отметил, что инициатива проведения такой встречи исходила от него.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в Москве кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Трансляцию встречи из резиденции главы кабмина в Горках ведёт украинский телеканал NewsOne.

Медведев пояснил, что инициатива провести подобного рода переговоры исходила от него, поскольку отношения между Россией и Украиной "находятся в состоянии глубокого кризиса" и существует целый ряд вопросов, которые сейчас являются особенно актуальными.

— Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше, — объяснил премьер-министр РФ.

С российской стороны во встрече принял участие также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Напомним, контракт между Москвой и Киевом на транзит газа через территорию Украины завершается в конце этого года. Страны вместе с Еврокомиссией ведут переговоры. Следующий раунд запланирован на май.

Медведчук ранее уличил США в желании похоронить украинскую ГТС.