Лайф публикует страшные кадры с моментом нападения на полицейского в Нижнекамске

На кадрах видно, как преступник наносит несколько ударов ножом участковому, а потом пытается наброситься на его коллегу. Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видеозапись нападения на сотрудника полиции у здания УВД в Нижнекамске. На кадрах видно, как преступник подходит к правоохранителю и наносит ему несколько ударов ножом.

Сотрудник полиции, возможно — будучи в состоянии шока, попытался дать отпор злоумышленнику, после чего упал на землю. Затем злоумышленник попытался наброситься на другого полицейского, но был застрелен.

Возбуждено уголовное дело. В городе усилили меры безопасности.