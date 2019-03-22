Лайф публикует страшные кадры с моментом нападения на полицейского в Нижнекамске

Телеграм-канал Life Shot опубликовал видеозапись нападения на сотрудника полиции у здания УВД в Нижнекамске. На кадрах видно, как преступник подходит к правоохранителю и наносит ему несколько ударов ножом.
Сотрудник полиции, возможно — будучи в состоянии шока, попытался дать отпор злоумышленнику, после чего упал на землю. Затем злоумышленник попытался наброситься на другого полицейского, но был застрелен.
Возбуждено уголовное дело. В городе усилили меры безопасности.
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