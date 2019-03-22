Познер рассказал, почему к женщинам в России относятся как "ко второму сорту"

По его мнению, в нашей стране неверно истолковали Международный женский день, что также дискредитирует слабый пол.

Журналист Владимир Познер в ходе одной из своих встреч выразил мнение, что в России к женщинам относятся как "ко второму сорту" и привёл причину этого. Его слова приводит "Познер Online".

Телеведущий подчеркнул, что ежедневно сталкивался со случаями дискриминации женщин, а также не понимает, как российские женщины терпят цветы и фразы "Наши милые женщины..." на 8 Марта.

— Просто хочется дать в глаз, — заявил Познер.

В подтверждение он вспомнил поговорку "Курица не птица, баба не человек", отметив, что женщины зачастую сами виноваты в происходящем, делая мужчин преднамеренно главнее себя.

Подобное отношение к женщинам корнями уходит в христианство, где Ева была сотворена из ребра Адама, и она — "главная грешница, она его совратила, из-за неё их выгнали из рая".

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