Новейшее "супероружие" Украины оказалось "ведром с ржавыми гайками"

Именно такая аналогия возникла у пользователей соцсетей после просмотра видео с боевыми модулями "Катран-М".

Газета "Известия" опубликовала кадры с бронекатерами "Никополь" и "Бердянск", которые были задержаны российскими пограничниками в ходе провокации украинских ВМС в Керченском проливе. Оказалось, что "новейшие" боевые модули "Катран-М," которые официальный Киев называет не иначе как отечественным супеоружием, на деле оказались устаревшими, ржавым и собранными из некачественных материалов.

Судя по проржавевшей табличке, модули были изготовлены на заводе "Ленинская кузня", когда предприятие еще принадлежало президенту Украины Петру Порошенко.

Эксперты, которые ознакомились со снятыми кадрами, подтверждают: конструкция и сборка украинского "супероружия" отвратительные: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении. Однако винить во всех бедах украинского флота лишь производителей — тоже неправильно, говорят эксперты. И речь сейчас идет об экипаже: создается впечатление, что артиллерийские установки долгое время вообще не обслуживались.

Увиденное на катерах позабавило не только российских военных, но и пользователей соцсетей. Самая популярная аналогия, которая напрашивалась после увиденного — это "ведра с ржавыми гайками", шутят пользователи Twitter.

К слову, ранее и на Украине признали бесполезность "москитного флота". Экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что речные артиллерийские катера практически неэффективны с точки зрения отражения ракетных ударов.

Кроме того, власти Незалежной уже признали, что не способны достигнуть паритета с Россией на море.