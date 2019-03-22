В Германии 11 человек задержаны по подозрению в подготовке терактов

В Германии в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц задержали 11 человек по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает телеканал Welt.

Отмечается, что была проведена спецоперация. Приводится информация об основных подозреваемых. Это 21-летний житель Оффенбаха и два брата из Висбадена.

Предполагается, что они намеревались убить как можно больше "неверных". Другие данные неизвестны.

Ранее в Германии предъявили обвинения россиянину по делу о подготовке теракта.