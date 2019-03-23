Помощника Гуайдо доставили в суд

Секретаря лидера венесуэльской оппозиции обвиняют в создании преступной группировки, у него изъяли партию оружия.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо рассказал о судьбе своего "боевого товарища". Он написал в "Твиттере", что его секретаря Роберто Марреро доставили в суд.

— Он предстанет перед судьями — соучастниками диктатуры, — подчеркнул политик.

Ранее Лайф писал, что Марреро задержали в ходе спецоперации по уничтожению террористической ячейки. Его обвинили в организации преступной группы. У помощника Гуайдо нашли партию оружия и крупную сумму в валюте.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице президента страны Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Гуайдо.