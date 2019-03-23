Американские СМИ назвали Су-57 смертельным противником для F-22

Российский истребитель Су-57 становится смертельным противником американского F-22 за счёт комбинации манёвренности и инфракрасного поиска. Об этом сообщается в статье журнала The National Interest.

Эксперты провели сравнение двух воздушных судов и пришли к выводу, что F-22 отличается от Су-57 наличием стелс-технологий и особой формой фюзеляжа.

Су-57 является смертельным противником F-22, но, по данным NI, американский истребитель может избежать опасности, правда, если не будет обнаружен российским.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолётом.