Президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Документ "О внесении изменений в конституцию Республики Казахстан" вступит в силу со дня его первого официального опубликования.
Напомним, что с предложением переименовать Астану в Нур-Султан в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева выступил сам Токаев. Соответствующее заявление он сделал сразу после того, как вступил в должность президента Казахстана.
Перед этим президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Токаев высокий пост будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.
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