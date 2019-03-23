Президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Касым-Жомарт Токаев выступил с таким предложением после решения Нурсултана Назарбаева уйти в отставку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в город Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Документ "О внесении изменений в конституцию Республики Казахстан" вступит в силу со дня его первого официального опубликования.

Напомним, что с предложением переименовать Астану в Нур-Султан в честь бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева выступил сам Токаев. Соответствующее заявление он сделал сразу после того, как вступил в должность президента Казахстана.

Перед этим президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Токаев высокий пост будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.