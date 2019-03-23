В Киеве предложили учредить День памяти жертв "российско-украинской войны"

Дату выберут по результатам анкетирования, которое планируют провести в украинских регионах среди семей погибших.

Украина решила учредить День памяти погибших "защитников-участников российско-украинской войны". Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов Незалежной.

По словам главы ведомства Оксаны Гаврилюк, дату должны выбрать члены семей погибших, а сделать это можно будет, проведя анкетирование в регионах Украины. Собранные данные передадут властям страны.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот. Тогда в Крыму прошёл референдум, по итогам которого большинство жителей высказалось за присоединение к РФ, а в Донбассе начался вооружённый конфликт. Власти Незалежной обвинили Россию в сложившейся ситуации. В Кремле подчёркивали, что не имеют никакого отношения к конфликту на юго-востоке Украины.