Стало известно, когда Эрдоган вновь посетит Россию

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отправится 8 апреля в Россию с визитом. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Турции.
— Ожидается, что наш президент посетит Россию 8 апреля, — говорится в сообщении.
Информация о программе предстоящего визита не разглашается.
Ожидается, что Эрдоган посетит турецкую оперу "Троя", которая будет исполнена в московском Большом театре 8 апреля и тем самым откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции. По крайней мере, об этом ранее заявлял замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун.
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