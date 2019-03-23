Стало известно, когда Эрдоган вновь посетит Россию

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Стало известно, когда Эрдоган вновь посетит Россию

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Реджеп Эрдоган. Фото: © AP Photo/Burhan Ozbilici

Не исключено, что он посмотрит турецкую оперу "Троя", которая будет исполняться в московском Большом театре.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отправится 8 апреля в Россию с визитом. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Турции.

— Ожидается, что наш президент посетит Россию 8 апреля, — говорится в сообщении.

Информация о программе предстоящего визита не разглашается.

Ожидается, что Эрдоган посетит турецкую оперу "Троя", которая будет исполнена в московском Большом театре 8 апреля и тем самым откроется перекрестный год культуры и туризма России и Турции. По крайней мере, об этом ранее заявлял замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун.

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