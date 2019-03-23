Тимошенко заявила об антикоррупционном расследовании ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины отметила, что расследование ведут структуры сразу нескольких сторон. Также это Британия и США.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что ЕС ведёт антикоррупционное расследование против украинского лидера Петра Порошенко и его окружения.

Она отметила, что коррупционные дела ведут Европейское бюро расследований, британский офис SFO. Кроме того, по словам Тимошенко, против Порошенко начали расследование и США.

— Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко, — приводит слова Тимошенко РИА "Новости".

Как утверждает Юлия Тимошенко, расследование вызвано чередой коррупционных преступлений президента Украины и его приближённых на протяжении долгих лет.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что не сбежит с Украины в случае поражения на выборах.