Mozilla выпустила специальную версию Firefox для iPad

Она получила функцию разделённого экрана, переработанную систему управления вкладками, а также систему назначения "горячих клавиш".

Компания Mozilla выпустила специальную версию браузера Firefox для iPad. Ранее уже было выпущено ПО для всех устройств под управлением iOS.

— Поэтому вместо того, чтобы просто сделать большую версию нашего браузера для iOS, мы сделали специальную версию Firefox для iPad, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что прекрасно понимают, что iPad является не просто большой версией iPhone. Сообщается, что в новой версии остались все те функции, которые были для iOS. Отличаются они лишь тем, что спецверсия получила функцию разделённого экрана, переработанную систему управления вкладками, а также систему назначения "горячих клавиш".