Mozilla выпустила специальную версию Firefox для iPad

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Mozilla выпустила специальную версию Firefox для iPad

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Фото: © flickr.com/Doug Belshaw

Она получила функцию разделённого экрана, переработанную систему управления вкладками, а также систему назначения "горячих клавиш".

Компания Mozilla выпустила специальную версию браузера Firefox для iPad. Ранее уже было выпущено ПО для всех устройств под управлением iOS.

Поэтому вместо того, чтобы просто сделать большую версию нашего браузера для iOS, мы сделали специальную версию Firefox для iPad, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что прекрасно понимают, что iPad является не просто большой версией iPhone. Сообщается, что в новой версии остались все те функции, которые были для iOS. Отличаются они лишь тем, что спецверсия получила функцию разделённого экрана, переработанную систему управления вкладками, а также систему назначения "горячих клавиш".

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