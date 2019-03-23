В РПЦ назвали преступлением и кощунством операции по смене пола

По словам митрополита Илариона, Церковь никогда не признает этот образ жизни нормальным и здоровым.

Русская православная церковь резко осуждает распространённые на Западе операции по смене пола. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

— Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога, — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он добавил, что Церковь никогда не признает этот образ жизни нормальным и здоровым. Митрополит особенно отметил недопустимость такого вмешательства в организм и сознание детей и подростков.

Глава Отдела внешних церковных связей также считает, что внушения со стороны родителей о том, что есть биологический пол, а есть "тот пол, который ребёнок может выбрать", должны наказываться в уголовном порядке.

Иларион также привёл пример, что если в храм придёт человек, сменивший пол, и будет принимать крещение, то он будет крещён "таким, каким его Бог создал: если это мужчина, "переделанный" в женщину, он будет всё равно крещён как мужчина".