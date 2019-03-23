СМИ узнали, как Трамп отреагировал на завершение расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп находится в отличном настроении после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает ABC со ссылкой на свои источники.

Глава Белого дома находится в своей резиденции во Флориде вместе с супругой Меланьей, её родителями и сыном Бэрроном, чей 13-й день рождения отмечает семья.

Источники утверждают, что Трамп заявил собравшимся, что он "рад, что всё закончилось".

Как писал Лайф, накануне спецпрокурор Роберт Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование так называемого "российского дела" и предоставил итоговый доклад главе Минюста США Уильяму Барру.

Подробности результатов расследования не приводится, однако предполагается, что Барр может проинформировать Конгресс США о докладе в ближайшие дни. Пока лишь известно, что Мюллер не выдвинул дополнительных обвинений по "российскому делу".