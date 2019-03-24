В посольстве РФ уточнили число россиян на борту терпящего бедствие лайнера

Круизное судно, на котором было 1300 человек, потеряло ход у берегов Норвегии из-за отказа двигателя.

На борту терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky находятся четверо россиян, все они — члены экипажа, уточнило посольство РФ в Норвегии. Ранее сообщалось о троих гражданах России.

Напомним, судно потеряло ход из-за проблемы с двигателем. На борту было 1300 человек. На помощь к ним направили три спасательных вертолёта.

По прогнозам экстренных служб, эвакуация будет продолжаться всю ночь. К настоящему моменту спасены более 160 пассажиров, члены экипажа пока находятся на судне.