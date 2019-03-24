В посольстве РФ уточнили число россиян на борту терпящего бедствие лайнера

На борту терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky находятся четверо россиян, все они — члены экипажа, уточнило посольство РФ в Норвегии. Ранее сообщалось о троих гражданах России.
Напомним, судно потеряло ход из-за проблемы с двигателем. На борту было 1300 человек. На помощь к ним направили три спасательных вертолёта.
All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky @CNN @BBCBreaking @SkyNews @CBSNews @NBCNews @ABC pic.twitter.com/TLnIWUHVGj— Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 23 марта 2019 г.
По прогнозам экстренных служб, эвакуация будет продолжаться всю ночь. К настоящему моменту спасены более 160 пассажиров, члены экипажа пока находятся на судне.
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