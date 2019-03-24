За рисунок Пикассо ручкой на бумаге надеются выручить €300 тысяч

Работа выполнена ручкой и тушью на бумаге. Она сменила пять владельцев, включая друга художника Даниеля Анри Канвейлера.

Рисунок Пабло Пикассо "Флейтист и обнажённая фигура", созданный автором в 1932 году, продадут на аукционе Christie’s в Париже 28 марта. Сведения о лоте опубликованы на сайте аукциона.

Работа Пикассо, которую автор посвятил подруге Марии-Терезе Вальтер, оценивается в €250–300 тысяч. Сейчас работа принадлежит Нью-Йоркскому музею современного искусства. Размер полотна составляет 26 на 33,3 сантиметра.

Аукционный дом Christie’s также выставил на продажу огромную коллекцию гитар одного из участников Pink Floyd Дэвида Гилмора.

Специалисты же из консалтинговой фирмы Knight Frank заявили, что самое выгодное вложение — не картины или антикварная мебель, а редкие сорта виски.