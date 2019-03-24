Первая жена Майкла Джексона чувствовала приближающуюся смерть певца

Когда Лиза-Мари Пресли познакомилась с лечащим врачом супруга, заявила ему, что медики убили её отца и она не позволит сделать этого с мужем. Майкл Джексон, как и Элвис Пресли, умер от передозировки сильных лекарственных препаратов.

Первая жена короля поп-музыки Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала приближающуюся смерть музыканта. В частности, она предполагала, что певец может умереть из-за действий медиков. Об этом в своей книге рассказывает один из врачей артиста Нил Ратнер, пишет Daily Mirror.

Впервые с врачом своего мужа она встретилась в 1995 году и сразу предупредила его о том, что не позволит причинить вред супругу.

— Врачи убили моего отца, и я не позволю сделать этого с моим мужем, — приводятся слова Пресли в книге Ратнера.

Элвис Пресли, отец Лизы-Мари, умер в 1977 году в возрасте 42 лет. На протяжении нескольких лет до смерти король рок-н-ролла злоупотреблял рецептурными препаратами. По некоторым данным, причиной смерти стала передозировка лекарств.

Джексон же умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти Майкла стала передозировка пропофола. Врач певца подчеркнул, что последнюю инъекцию препарата он сделал "после многочисленных просьб" своего пациента.