В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку

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В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку

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Местные жители обвинили приезжих представителей "Яндекс.Такси" в том, что они отбирают их клиентов.

Массовая драка с участием таксистов произошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/typical_nn" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

По словам подписчика, в город из Чувашии и Мордовии приезжают люди, чтобы подработать вахтовым методом, и устраиваются работать в "Яндекс.Такси".

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/typical_nn" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

Местные обвинили их в том, что те отбирают клиентов — берут все заказы себе, поэтому в час пик не повышается стоимость поездки. Таксисты решили поговорить с коллегами из "Яндекса", собравшись на Зеленском съезде.

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/typical_nn" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

Разговор закончился дракой. На место выезжала скорая.

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