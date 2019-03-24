В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку

Местные жители обвинили приезжих представителей "Яндекс.Такси" в том, что они отбирают их клиентов.

Массовая драка с участием таксистов произошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

По словам подписчика, в город из Чувашии и Мордовии приезжают люди, чтобы подработать вахтовым методом, и устраиваются работать в "Яндекс.Такси".

Местные обвинили их в том, что те отбирают клиентов — берут все заказы себе, поэтому в час пик не повышается стоимость поездки. Таксисты решили поговорить с коллегами из "Яндекса", собравшись на Зеленском съезде.

Разговор закончился дракой. На место выезжала скорая.